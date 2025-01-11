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В двух областях Беларуси снова ввели сбор за пересечение границы на авто

С 1 февраля в Брестской и Витебской областях снова будет местный сбор за пересечение границы на автотранспорте. Это следует из решений местных властей, опубликованных﻿ на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Комсомольская правда

Сбор составит одну базовую величину. Сейчас она 42 рубля.

Есть некоторые категории лиц, кто освобожден от такого сбора. Например, в том числе это и те, кто едет через границу с похорон, иностранцы, которые отдыхали в отечественных санаториях, а также те, у кого есть проблемы с физической активностью, депортированные, участники «Славянского базара», белорусы, которых официально направили за границу за медицинской помощью.

Сбор за пересечение границы появился еще летом 2021 года. Его вводили Брестская, Витебская, Гомельская и Гродненская области. Периодически сбор отменяли.