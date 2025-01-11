В двух областях Беларуси снова ввели сбор за пересечение границы на авто

Есть некоторые категории лиц, кто освобожден от такого сбора. Например, в том числе это и те, кто едет через границу с похорон, иностранцы, которые отдыхали в отечественных санаториях, а также те, у кого есть проблемы с физической активностью, депортированные, участники «Славянского базара», белорусы, которых официально направили за границу за медицинской помощью.