В двух областях Беларуси снова ввели сбор за пересечение границы на авто

Сбор составит одну базовую величину. Сейчас она 42 рубля.
Есть некоторые категории лиц, кто освобожден от такого сбора. Например, в том числе это и те, кто едет через границу с похорон, иностранцы, которые отдыхали в отечественных санаториях, а также те, у кого есть проблемы с физической активностью, депортированные, участники «Славянского базара», белорусы, которых официально направили за границу за медицинской помощью.
Сбор за пересечение границы появился еще летом 2021 года. Его вводили Брестская, Витебская, Гомельская и Гродненская области. Периодически сбор отменяли.