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Президент выразил соболезнования семье известного ученого Мекемтаса Мырзахметулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января 2025 года направил телеграмму семье известного ученого-абаеведа Мекемтаса Мырзахметулы в связи с его кончиной, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Глава государства выразил соболезнования родным и близким Мекемтаса Мырзахметулы — выдающегося ученого-абаеведа, доктора филологических наук, кавалера ордена «Барыс» I степени.

«Мекемтас Мырзахметулы был видным представителем казахской интеллигенции, посвятившим свою жизнь изучению наследия Абая и развитию отечественного литературоведения. Он внес значительный вклад в укрепление национальной духовности и оставил после себя плеяду учеников. Заслуженного признания удостоены его труды, ставшие результатом многолетней кропотливой исследовательской работы. Светлое имя Мекемтаса Мырзахметулы, прожившего достойную жизнь и оставившего неизгладимый след в истории, сохранится в памяти нашего народа», — говорится в телеграмме.

Абаевед и филолог Мекемтас Мырзахметов скончался на 95 году жизни. Он родился 9 мая 1930 года в селе Майтобе Тюлькубасского района Туркестанской области. В библиографии ученого десятки опубликованных научных трудов и произведений.

наука