Носков: «По итогу зимнего сезона не все УК Самары получат положительную оценку»

В Самаре привлекут к ответственности управляющие компании, которые плохо справляются с уборкой снега и наледи во дворах. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
«По итогу зимнего сезона не все компании, обслуживающие МКД, получат положительную оценку своей работы. Информация об их ненадлежащей работе еженедельно направляется в Госжилинспекцию региона для принятия административных мер», — отметил мэр.
По словам замглавы Самары Александра Андриянова, далеко не все УК регулярно вывозят снег с дворовых территорий. Что вызвало определенные неудобства при потеплении, которое пришло в город на этой неделе.
«Отсутствие регулярного вывоза снега управляющими компаниями спровоцировало при потеплении скопление талых вод в ряде районов», — сказал чиновник.
Целые моря образовались за минувшие два дня в Куйбышевском и Кировском районах Самары. Основная причина — низины и отсутствие достаточного количества ливневок. Воду там откачивают с помощью бойлеров.