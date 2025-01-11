Мэр Челябинска призвал подчиненных не создавать горожанам стресс с 13 января

Третье — главам районов. «Нужно срочно обрабатывать и чистить маршруты, ведущие к социальным учреждениям — школам, детским садам, больницам. Именно там сейчас вырастет трафик, есть риски травм из-за перепадов температур. Главы имеют необходимые ресурсы и возможности, чтобы выстроить эту работу на местах, привлечь технику, ручной труд и максимально обезопасить дороги, по которым идут дети и родители», — отметил Лошкин.