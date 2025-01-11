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Мэр Челябинска призвал подчиненных не создавать горожанам стресс с 13 января

Глава Челябинска призвал подчиненных не создавать горожанам стресс с 13 января 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: МК.RU Челябинск

«В понедельник город вернется к привычному ритму жизни после новогодних праздников. В связи с этим дал ряд поручений, чтобы плавно и без стрессовых ситуаций пройти этот период», — написал в своем Telegram-канале Алексей Лошкин.

Первое его поручение адресовано транспортникам: «Взять на контроль интервал движения общественного транспорта, когда люди массово поедут на работу. У нас уже усилены проблемные направления дополнительными трамваями и автобусами повышенной вместимости».

Второе — Комитету дорожного хозяйства: взять на контроль своевременный вывоз снега, очистку и обработку противогололедными материалами остановок, тротуаров, перекрестков с большим скоплением транспорта и пешеходов. «Не прекращать контролировать приоритетную уборку снега с улиц, где ходит общественный транспорт», — уточнил мэр.

Третье — главам районов. «Нужно срочно обрабатывать и чистить маршруты, ведущие к социальным учреждениям — школам, детским садам, больницам. Именно там сейчас вырастет трафик, есть риски травм из-за перепадов температур. Главы имеют необходимые ресурсы и возможности, чтобы выстроить эту работу на местах, привлечь технику, ручной труд и максимально обезопасить дороги, по которым идут дети и родители», — отметил Лошкин.

«К концу выходных нужно завершить работу и в дальнейшем поддерживать этот результат, не допуская гололеда», — резюмировал чиновник.

ЖКХ