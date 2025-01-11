Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области рыбоводства — меморандум

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Заместитель министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамон Юлдашев провел переговоры посредством видеоконференции с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации Андреем Яковлевым. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Участники переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере рыбного хозяйства между Узбекистаном и Россией.
Стороны проинформировали друг друга о перспективах развития рыбного хозяйства в двустороннем сотрудничестве и работе по совершенствованию системы управления рыбохозяйственной отраслью. Было подчеркнуто, что повышение эффективности рыбоводства и рыболовных организаций, расширение производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рациональное использование естественных и искусственных водоемов, внедрение современных методов и интенсивных технологий рыбоводства приносят положительные результаты.
В целях развития научного сотрудничества в данной сфере участники с встречи подписали Меморандум о сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и Научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Узбекистана. По итогам встречи стороны договорились развивать научно-техническое сотрудничество и совместные исследования в сфере рыболовства и аквакультуры, разрабатывать и реализовывать научно-технические, практические программы и проекты, повышать квалификацию кадров для отрасли рыбного хозяйства, а также направлять специалистов для обмена опытом.