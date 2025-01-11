Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области рыбоводства — меморандум

В целях развития научного сотрудничества в данной сфере участники с встречи подписали Меморандум о сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и Научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Узбекистана. По итогам встречи стороны договорились развивать научно-техническое сотрудничество и совместные исследования в сфере рыболовства и аквакультуры, разрабатывать и реализовывать научно-технические, практические программы и проекты, повышать квалификацию кадров для отрасли рыбного хозяйства, а также направлять специалистов для обмена опытом.