Зарплата работников соцобслуживания увеличивается более чем на 30%

Надбавка за характер труда специалистам из числа выпускников, получивших высшее и среднее специальное образование, которым место работы предоставлено путем распределения в бюджетные организации, в течение срока обязательной работы составит с 10% до 20% оклада (в среднем плюс Br35). За работу в сельской местности — с 15% до 20% базовой ставки руководителям и специалистам, постоянное рабочее место которых расположено в сельской местности (плюс Br16).