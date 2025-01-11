Зарплата работников соцобслуживания увеличивается более чем на 30%

Повышение заработной платы работников сферы социального обслуживания проводится планомерно в ходе реализации Программы деятельности правительства Беларуси на период до 2025 года.
Очередной этап повышения заработной платы произведен с 1 января 2025 года, в результате чего, по оценке, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет более чем на 30% по сравнению с 2024 годом.
Так, постановлением Министерства труда и социальной защиты № 110 от 26 декабря 2024 года с 1 января 2025 года увеличены размеры надбавок работникам учреждений социального обслуживания.
Так, надбавки за работу в сфере социального обслуживания повышаются всем категориям работников на 80% базовой ставки (в среднем на Br235); за особенности профессиональной деятельности социальным работникам и помощникам по уходу — с 10% до 25% оклада (в среднем на Br48).
Надбавка за характер труда специалистам из числа выпускников, получивших высшее и среднее специальное образование, которым место работы предоставлено путем распределения в бюджетные организации, в течение срока обязательной работы составит с 10% до 20% оклада (в среднем плюс Br35). За работу в сельской местности — с 15% до 20% базовой ставки руководителям и специалистам, постоянное рабочее место которых расположено в сельской местности (плюс Br16).
Например, с 1 января 2025 года заработная плата социальных работников увеличится в среднем на 32%; помощников по уходу — в среднем на 37%.
В Минтруда добавили, что при дальнейшем росте базовой ставки размеры надбавок будут соразмерно увеличиваться.