В Самарской области в 2024 году сменились главы семи городов

2024-й стал годом больших кадровых перестановок в Самарской области. Поменялись губернатор, ряд членов правительства и мэров. Рассказываем, в каких городах региона теперь новые градоначальники.
Изменения затронули семь муниципалитетов, в том числе Самару и Тольятти. Так, областная столица осталась без мэра в середине ноября 2024 года. Елена Лапушкина, которая возглавляла город больше пяти лет, ушла с поста ради должности уполномоченного по правам человека в регионе. В конце декабря Самару официально возглавил Иван Носков, который ранее был мэром Дзержинска в Нижегородской области.
Кресло главы Тольятти освободилось в середине сентября. Николай Ренц покинул его по личным причинам. Сейчас город в статусе «врио» возглавляет бывший мэр Жигулевска Илья Сухих. А в это время обязанности главы Жигулевска исполняет Денис Бубенцев.
В августе без градоначальника осталась Сызрань. Анатолий Лукиенко покинул пост ради другой работы. Его сменил Сергей Володченков — выходец с крупного машиностроительного предприятия.
Еще один город, где летом сменился мэр, — Кинель. Вместо Александра Прокудина этот пост занял Вячеслав Тимошенко. А в Отрадном на смену Александру Мецкеру пришел Владимир Чихирев. Получил нового мэра и Новокуйбышевск. Город возглавил бывший руководитель администрации Куйбышевского района Самары Алексей Коробков.