В Самарской области в 2024 году сменились главы семи городов

Изменения затронули семь муниципалитетов, в том числе Самару и Тольятти. Так, областная столица осталась без мэра в середине ноября 2024 года. Елена Лапушкина, которая возглавляла город больше пяти лет, ушла с поста ради должности уполномоченного по правам человека в регионе. В конце декабря Самару официально возглавил Иван Носков, который ранее был мэром Дзержинска в Нижегородской области.