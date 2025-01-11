Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области в 2024 году сменились главы семи городов

«Комсомолка» решила вспомнить, в каких городах Самарской области поменяли мэров в 2024 году.

2024-й стал годом больших кадровых перестановок в Самарской области. Поменялись губернатор, ряд членов правительства и мэров. Рассказываем, в каких городах региона теперь новые градоначальники.

Изменения затронули семь муниципалитетов, в том числе Самару и Тольятти. Так, областная столица осталась без мэра в середине ноября 2024 года. Елена Лапушкина, которая возглавляла город больше пяти лет, ушла с поста ради должности уполномоченного по правам человека в регионе. В конце декабря Самару официально возглавил Иван Носков, который ранее был мэром Дзержинска в Нижегородской области.

Кресло главы Тольятти освободилось в середине сентября. Николай Ренц покинул его по личным причинам. Сейчас город в статусе «врио» возглавляет бывший мэр Жигулевска Илья Сухих. А в это время обязанности главы Жигулевска исполняет Денис Бубенцев.

В августе без градоначальника осталась Сызрань. Анатолий Лукиенко покинул пост ради другой работы. Его сменил Сергей Володченков — выходец с крупного машиностроительного предприятия.

Еще один город, где летом сменился мэр, — Кинель. Вместо Александра Прокудина этот пост занял Вячеслав Тимошенко. А в Отрадном на смену Александру Мецкеру пришел Владимир Чихирев. Получил нового мэра и Новокуйбышевск. Город возглавил бывший руководитель администрации Куйбышевского района Самары Алексей Коробков.