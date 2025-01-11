Губернатор высказался об унылых пейзажах вдоль линии СТ

— Так исторически сложилось, что развитию территории вдоль линии скоростного трамвая не уделялось первостепенного значения, — сказал Андрей Бочаров. — Но мы считаем, что эту работу мы можем и должны сделать. Как со стороны проезжей части, так и со стороны, где в настоящее время прокладывают кабельные сети. Но для начала нужно определиться, что же здесь можно сделать. Для этого наша первостепенная задача — продумать разные варианты, которые могут быть. Это может быть, например, посадка деревьев. Нужно сделать так, чтобы людям можно было комфортно передвигаться на скоростном трамвае, в том числе и визуально.