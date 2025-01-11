Руководитель Нижегородского машзавода попал под санкции Японии

Правительство Японии в рамках антироссийских мер ввело санкции против руководителя Нижегородского машиностроительного завода Василия Шупранова, об этом пишет ТАСС.
Напомним, нижегородское предприятие производит военную технику.
Всего в санкционный список попали 11 физических лиц, 51 юридическое лицо и три банка из России, а также десятки компаний и одно физлицо из восьми стран мира.
Кроме того, в Россию запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и более 300 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.