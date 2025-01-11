Мадуро заявил, что РФ одержит победу и будет сильнее

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия и Венесуэла сегодня сталкиваются с общими вызовами. Об этом в пятницу заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, отметив, что Россия одержит победу и будет более сильной.
Видеозапись их беседы с переводом слов главы государства на русский ТАСС предоставлена пресс-службой Госдумы.
«Я благодарю вас за ваш визит. Мы вместе — Россия и Венесуэла — работаем над созданием нового мира. Мы сейчас сталкиваемся с общими вызовами. Россия одержит победу и будет более сильной», — сказал венесуэльский лидер.
Володин со своей стороны передал Мадуро от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на выборах и вступлением в должность главы государства, а также добрые пожелания успешной работы на этом посту. Спикер напомнил, что депутаты Госдумы в качестве международных наблюдателей следили за процессом волеизъявления граждан Венесуэлы. Он констатировал, что выборы «прошли в конкурентной борьбе и были легитимными», несмотря на «беспрецедентное давление со стороны США и стран, поддерживающих Вашингтон, на избирателей, на суверенное развитие Венесуэлы».
«Вы многое делаете для развития парламенского измерения, это важно для того, чтобы нам лучше понимать друг друга», — отметил Володин.
О выборах.
28 июля минувшего года Мадуро одержал победу на президентских выборах. За него проголосовали 51,95% избирателей. Его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.
По поручению Путина Володин представлял Россию на инаугурации Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Торжественная церемония состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас.