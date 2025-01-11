Мадуро заявил, что РФ одержит победу и будет сильнее

Володин со своей стороны передал Мадуро от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на выборах и вступлением в должность главы государства, а также добрые пожелания успешной работы на этом посту. Спикер напомнил, что депутаты Госдумы в качестве международных наблюдателей следили за процессом волеизъявления граждан Венесуэлы. Он констатировал, что выборы «прошли в конкурентной борьбе и были легитимными», несмотря на «беспрецедентное давление со стороны США и стран, поддерживающих Вашингтон, на избирателей, на суверенное развитие Венесуэлы».