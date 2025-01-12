В Красноярске арестовали участников псевдорелигиозной организации

Суд избрал для троих подозреваемых меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Еще один фигурант дела отправлен под домашний арест. В отношении других участников принято решение об обязательстве о явке.
Следствие установило, что подозреваемые организовали деятельность подразделения АЛЛАТРА* на территории Красноярского края. Для координации они создали закрытый чат в мессенджере, где публиковали материалы о деятельности организации, привлекали новых членов и проводили регулярные встречи и собрания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ — организация деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.
Отметим, АЛЛАТРА* была основана на Украине. Ее деятельность на территории страны запрещена.
Ранее в Свердловской области было раскрыто экстремистское сообщество, которое действовало на территории всей России.
*ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.