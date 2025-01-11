В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья

«Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу».