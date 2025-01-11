В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад руками режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду Приднестровья.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами «Молдовагаза» в адрес «Газпрома». В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
«Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу».
«Газпром» в первый день года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.