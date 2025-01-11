Дятлова: непрекращающийся снег сводит на нет старания коммунальщиков

«За прошедшие ночь и утро для обработки дорог и тротуаров было израсходовано более 400 тонн соли и около 100 кубометров солевого раствора. На подмогу нашему МБУ “Чистота” вышли около 150 работников муниципальных учреждений и предприятий. Они убирают снег в парках и на территориях, прилегающих к нашим социальным учреждениям. Бригады “Гидротехника” устраняют возникающие подтопления.», — написала Дятлова.