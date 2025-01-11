Депутат Колесник: войска НАТО концентрируются у Калининградской области

Кроме того, коллеги источника Лебедева в последние четыре ночи тоже замечали в этом районе десятки мини-колонн. Причем одну из них видели на краковской трассе, в относительной близости к которой, в Жешуве, находится транспортный хаб, через который страны Запада поставляют оружие ВСУ.