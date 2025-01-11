Беларусь видит угрозу в вооруженных формированиях за рубежом

«Активность происходит, наращивание сил и средств (армий соседних стран на западе — Sputnik) идет планомерно, из года в год. Нет такого, что что-то экстренно (происходит — Sputnik). Нет, они занимаются плановой деятельностью, наращивают (силы — Sputnik), не обращая на нас никакого внимания, они даже не думают как-то оправдаться за свои действия, они просто планомерно создают угрозу у границ Республики Беларусь», — сказал Ревенко.