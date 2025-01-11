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Беларусь видит угрозу в вооруженных формированиях за рубежом

Представитель оборонного ведомства заверил, что Беларусь готова к тому, чтобы противостоять возможным угрозам.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Минск видит угрозу в образовании за рубежом вооруженных формирований из представителей белорусской оппозиции, заявил помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ».

Данное заявление он сделал на фоне предстоящих президентских выборов, которые пройдут в республике 26 января текущего года.

«Есть одна серьезная опасность — это действия даже не столько военных ведомств граничащих с нами государств, это действия определенных политических кругов, правительств, которые формируют подразделения из наших беглых, обучают, вооружают их. Здесь угроза есть, однозначно».

заявил он

Он также указал на то, что республика рассматривает возможность того, что данные формирования получат приказ совершить какую-то провокацию, а потому их поведение может быть не совсем адекватным.

«Мы к этому готовы, мы все анализируем, готовимся».

указал представитель оборонного ведомства.

Ревенко обратил внимание на то, что в Беларуси ведется профилактическая работа с аккредитованными военными атташе, доводится информация о действующем законодательстве и предстоящих выборах.

Оценивая обстановку у границ республики в преддверии президентских выборов, Ревенко признался, что угроза существует.

«Активность происходит, наращивание сил и средств (армий соседних стран на западе — Sputnik) идет планомерно, из года в год. Нет такого, что что-то экстренно (происходит — Sputnik). Нет, они занимаются плановой деятельностью, наращивают (силы — Sputnik), не обращая на нас никакого внимания, они даже не думают как-то оправдаться за свои действия, они просто планомерно создают угрозу у границ Республики Беларусь», — сказал Ревенко.

Выборы главы государства пройдут 26 января 2025 года. С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование. В настоящее время в президентской кампании участвуют пять претендентов, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.