Кишинев предложил Приднестровью гумпомощь в условиях энергокризиса

КИШИНЕВ, 11 янв — РИА Новости. Кишинев предложил Приднестровью гуманитарную помощь в виде генераторов, одеял и продуктов питания в условиях энергокризиса, сообщил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.
«Мы предложили гуманитарную помощь: генераторы, теплые одеяла, продукты питания. Также мы не предприняли ни одной меры чтобы ограничить людей. Обеспечили доступ к рабочим местам и медицинским услугам на правом берегу. Люди из Приднестровья приходят на правый берег за товарами первой необходимости. Никто на правом берегу не закрывает двери. Мы поддерживаем всех, кто оказался в сложной ситуации».
Он добавил, что Кишинев занимается подключением населенных пунктов в зоне безопасности к энергосистеме правого берега, чтобы люди не оставались без тепла и электричества.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.