Протестующие в Монголии перекрыли главный проспект в Улан-Баторе

«Правительство [премьера Лувсаннамсрайна] Оюун-Эрдэнэ продемонстрировало свою неспособность решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица. Поэтому отставка является уместной», — заявили в партии, подчеркнув, что основные требования демонстрации будут продолжаться, пока цель не будет достигнута.