Протестующие в Монголии перекрыли главный проспект в Улан-Баторе

По данным Central Asia Media, в полдень (7:00 мск) там находилось около 3 тыс. человек. Число протестующих растет.
Митинг проводится под эгидой непарламентской партии «Альянс свободы» и называется «Правительство уходит в отставку».
«Правительство [премьера Лувсаннамсрайна] Оюун-Эрдэнэ продемонстрировало свою неспособность решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица. Поэтому отставка является уместной», — заявили в партии, подчеркнув, что основные требования демонстрации будут продолжаться, пока цель не будет достигнута.