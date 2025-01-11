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Алиса Вайдель официально стала кандидатом в канцлеры ФРГ от АдГ

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально утвердила Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих выборах в бундестаг. Об этом 11 января сообщил немецкий портал Web.de.

Источник: Reuters

«Федеральный партийный съезд АдГ в Ризе единогласно избрала председателя партии и парламентской фракции Алису Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера», — говорится в публикации.

Отмечается, что впервые за 45-летнюю историю существования партии она выдвинула собственного кандидата на пост канцлера.

Ранее, 25 ноября 2024, руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно выдвинуло действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на выборах.

До этого, 17 ноября, «Зеленые» утвердили вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека кандидатом на пост канцлера ФРГ.

8 ноября историк, политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова заявляла, что наиболее вероятным претендентом на пост канцлера Германии на смену Шольцу является глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

О том, что в стране будут проведены досрочные выборы, Шольц заявил 6 ноября. Тогда он отметил, что самое позднее, когда выборы могут состояться, — это конец марта 2025 года. Тогда же он заявил, что поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.