Алиса Вайдель официально стала кандидатом в канцлеры ФРГ от АдГ

«Федеральный партийный съезд АдГ в Ризе единогласно избрала председателя партии и парламентской фракции Алису Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера», — говорится в публикации.
Отмечается, что впервые за 45-летнюю историю существования партии она выдвинула собственного кандидата на пост канцлера.
Ранее, 25 ноября 2024, руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно выдвинуло действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на выборах.
До этого, 17 ноября, «Зеленые» утвердили вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека кандидатом на пост канцлера ФРГ.
8 ноября историк, политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова заявляла, что наиболее вероятным претендентом на пост канцлера Германии на смену Шольцу является глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
О том, что в стране будут проведены досрочные выборы, Шольц заявил 6 ноября. Тогда он отметил, что самое позднее, когда выборы могут состояться, — это конец марта 2025 года. Тогда же он заявил, что поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.