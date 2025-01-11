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На что и как можно потратить накопления по программе «Келешек»

Президент Республики Казахстан подписал Закон, касающийся Государственной образовательной накопительной системы «Келешек», передает DKnews.kz.

Данная мера государственной поддержки предназначена детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование.

Преимущества программы «Келешек»:

  • установление стартового образовательного капитала от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет 60 МРП (235 920 тенге);
  • для детей-сирот 120 МРП (471 840 тенге);
  • вознаграждение банка второго уровня или инвестиционный доход компании по страхованию жизни;
  • ежегодная выплата государственной премии в размере 5−7%.

Стать участником «Келешек» можно открыв вклад в банках второго уровня или заключить договор страхования в КСЖ.

В этой связи, родители после открытия этих счетов должны ежегодно вносить минимальный взнос в размере 12 МРП (около 4 тыс. тенге в месяц) для детей СУСН и 24 МРП для остальных детей.

По завершению школы как можно использовать накопленные средства:

  • на обучение в колледжах и вузах;

В случае получения образовательного гранта на что можно потратить средства:

  • на получение другого технического и высшего образования;
  • перевести средства третьему лицу гражданину РК;
  • продолжить накопления; использовать их на жилье;
  • а также получить накопленные средства при условии предоставления документа об образовании.

образование