На что и как можно потратить накопления по программе «Келешек»

Данная мера государственной поддержки предназначена детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование.
Преимущества программы «Келешек»:
- установление стартового образовательного капитала от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет 60 МРП (235 920 тенге);
- для детей-сирот 120 МРП (471 840 тенге);
- вознаграждение банка второго уровня или инвестиционный доход компании по страхованию жизни;
- ежегодная выплата государственной премии в размере 5−7%.
Стать участником «Келешек» можно открыв вклад в банках второго уровня или заключить договор страхования в КСЖ.
В этой связи, родители после открытия этих счетов должны ежегодно вносить минимальный взнос в размере 12 МРП (около 4 тыс. тенге в месяц) для детей СУСН и 24 МРП для остальных детей.
По завершению школы как можно использовать накопленные средства:
- на обучение в колледжах и вузах;
В случае получения образовательного гранта на что можно потратить средства:
- на получение другого технического и высшего образования;
- перевести средства третьему лицу гражданину РК;
- продолжить накопления; использовать их на жилье;
- а также получить накопленные средства при условии предоставления документа об образовании.