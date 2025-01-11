Депутат «Победы» Лозован: ЕС вынудил Молдавию отказаться от газа из России

«Сегодняшние попытки европейцев решить сложившийся в Молдавии энергетический кризис выглядят как насмешка над нами. ЕС сам провоцировал отказ Кишинёва от российского газа», — написала парламентарий в Telegram.
Молдавию заставляли это сделать, не предлагая альтернативы подчеркнула политик.
«Теперь, когда мы оказались на грани выживания, к нам присылают позёров, которые способны лишь повторять русофобскую мантру», — добавила Лозован.
10 января Верховный совет Приднестровья продлил режим ЧП до 8 февраля из-за энергетического кризиса, который возник на фоне прекращения «Газпромом» поставок газа в Молдавию из-за долгов и нарушений контракта республикой.