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Депутат «Победы» Лозован: ЕС вынудил Молдавию отказаться от газа из России

Евросоюз сам вынудил власти Молдавии отказаться от поставок газа из России, а теперь пытается помочь Кишинёву, заявила молдавский депутат от оппозиционного блока «Победа» Ирина Лозован.

«Сегодняшние попытки европейцев решить сложившийся в Молдавии энергетический кризис выглядят как насмешка над нами. ЕС сам провоцировал отказ Кишинёва от российского газа», — написала парламентарий в Telegram.

Молдавию заставляли это сделать, не предлагая альтернативы подчеркнула политик.

«Теперь, когда мы оказались на грани выживания, к нам присылают позёров, которые способны лишь повторять русофобскую мантру», — добавила Лозован.

10 января Верховный совет Приднестровья продлил режим ЧП до 8 февраля из-за энергетического кризиса, который возник на фоне прекращения «Газпромом» поставок газа в Молдавию из-за долгов и нарушений контракта республикой.

ЕС
энергетика