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В Воронежской области поставили на воинский учет 325 новых граждан

Шестеро из них заключили контракты с Минобороны.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжаются рейды по выявлению новых граждан России. Мужчин призывного возраста, недавно получивших российское гражданство, представители военкомата и полицейские ищут на стройплощадках, торговых точках, а также в местах быстрого питания на территории области.

Таким образом удалось поставить на воинский учет уже 325 новых граждан, сообщили в пресс-службе регионального военного следственного отдела. Шесть из них заключили контракты на службу в армии.

Рейды продолжатся, добавили в ведомстве.