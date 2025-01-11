В Воронежской области поставили на воинский учет 325 новых граждан

В Воронеже продолжаются рейды по выявлению новых граждан России. Мужчин призывного возраста, недавно получивших российское гражданство, представители военкомата и полицейские ищут на стройплощадках, торговых точках, а также в местах быстрого питания на территории области.
Таким образом удалось поставить на воинский учет уже 325 новых граждан, сообщили в пресс-службе регионального военного следственного отдела. Шесть из них заключили контракты на службу в армии.
Рейды продолжатся, добавили в ведомстве.