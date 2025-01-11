Мэра Новосибирска возмутило состояние пешеходной локации на Ленина

«После оттепели температуры ходили плюс-минус-ноль. В результате образовалась корка льда. И жители критиковали справедливо. Где-то мы не доработали. Смотрите технологические карты, с какой периодичностью и как надо всё это делать, либо очистите до асфальта», — дал он распоряжение главе Управления автомобильных дорог мэрии Валерию Жаркову.