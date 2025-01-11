В Молдавии допустили попытку ограничить доступ в соцсети перед выборами

«Я думаю, что ближе к выборам власти, безусловно, будут что-то предпринимать, хотя бы временно, на период выборов, для того, чтобы ограничить доступ оппозиции или политиков с другим мнением к гражданам. Я именно так ставлю вопрос, потому что сегодня TikTok или любая другая площадка — это возможность более тесного и быстрого контакта с гражданами для представителей оппозиции».