В Молдавии допустили попытку ограничить доступ в соцсети перед выборами

КИШИНЕВ, 11 янв — РИА Новости. Власти Молдавии могут попытаться перед парламентскими выборами ограничить доступ в социальные сети, считает депутат парламента оппозиционной Компартии Диана Караман.
Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если их будут использовать, чтобы повлиять на результаты выборов в республике.
«Я думаю, что ближе к выборам власти, безусловно, будут что-то предпринимать, хотя бы временно, на период выборов, для того, чтобы ограничить доступ оппозиции или политиков с другим мнением к гражданам. Я именно так ставлю вопрос, потому что сегодня TikTok или любая другая площадка — это возможность более тесного и быстрого контакта с гражданами для представителей оппозиции».
По ее словам, запрет социальных сетей не даст ожидаемого властями результата, поскольку люди прекрасно видят, что происходит в стране.
В октябре 2024 года власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока «Победа» Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации «Евразия», культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока «Победа» и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ — TV6, MD24, «Гагаузская республика».