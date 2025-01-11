Экс-пресс-секретарь Сакр: Асад пытался связаться с Путиным до свержения

За несколько недель до свержения Асада в Москву прилетела его жена Асма. В российской столице она начала проходить курс лечения в связи с рецидивом лейкемии. После переезда супругов турецкое Habertürk сообщило, что Асма Асад подала в российский суд заявление на развод и собирается вернуться в Великобританию: по данным издания, это могло быть связано с необходимостью продолжить лечение. При этом Habertürk утверждало, что в России на Асадов наложены серьезные ограничения: им якобы запретили уезжать из Москвы и заниматься политической деятельностью, а также заморозили доступ к деньгам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.