Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель заявила о намерении восстановить работу СП

Она отметила, что партия АдГ намерена завершить энергетическую трансформацию и отказаться от климатической политики Евросоюза (ЕС).
«Мы призываем увеличить время работы угольных электростанций, потому что в Германии самые безопасные, самые чистые и самые современные угольные электростанции в мире. Мы вновь откроем “Северный поток”», — заявила Вайдель.
По ее словам, в ФРГ снова будут подключены к сети действующие атомные электростанции, а также страна начнет вкладывать инвестиции в перспективные реакторы нового поколения.
«Это, друзья мои, серьезная энергетическая политика. Я могу сказать вам, что если мы будем у руля, то снесем все ветряные электростанции. Долой эти позорные ветряные мельницы!» — указала кандидат на пост канцлера.
Ранее 11 января партия АдГ официально утвердила Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих выборах в бундестаг. Как отметил немецкий портал Web.de, партия АдГ впервые за 45-летнюю историю существования выдвинула собственного кандидата на данный пост.
До этого, 9 января, депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфус заявил «Известиям», что совокупный ущерб от подрыва «Северных потоков» исчисляется миллиардами. По словам Ротфуса, экономика ФРГ страдает, власти при этом не разрешают поставлять газ из России по уцелевшей ветке газопровода. Политик считает, что санкции Европейского союза вредят больше Берлину, чем России.
Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен 2 января также заявила, что власти Германии должны прекратить делать «денежные подарки» Киеву после прекращения транзита газа через Украину и организовать запуск «Северного потока».
Немецкая газета Bild 22 декабря 2024 года назвала Вайдель самой популярной среди кандидатов на пост канцлера ФРГ — ее поддержали 24% опрошенных. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц набрал 20%, а действующий канцлер Олаф Шольц — 15%.