Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель заявила о намерении восстановить работу СП

До этого, 9 января, депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфус заявил «Известиям», что совокупный ущерб от подрыва «Северных потоков» исчисляется миллиардами. По словам Ротфуса, экономика ФРГ страдает, власти при этом не разрешают поставлять газ из России по уцелевшей ветке газопровода. Политик считает, что санкции Европейского союза вредят больше Берлину, чем России.