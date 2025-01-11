Экс-президент Зурабишвили: США помогут вырвать Грузию из когтей России

Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Действующий на тот момент президент Зурабишвили подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании, в стране вспыхнули митинги, в которых участвовала и президент. В частности, она была вместе с протестующими, которые накрыли новогодний стол на проспекте Руставели. В той акции приняли участие несколько сотен человек.