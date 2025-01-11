Минобороны заявило об угрозах на границе с Беларусью перед выборами президента

Также руководитель направления международного сотрудничества Минобороны сказал, что перед выборами провели профилактическую работу с военными атташе аккредитованных в Беларуси иностранных государств. Кроме рассказа о выборах было отмечено, как в Беларуси будут «расценивать те или иные неконструктивные действия со стороны иностранных государств».