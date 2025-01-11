Минобороны заявило об угрозах на границе с Беларусью перед выборами президента

Министерство обороны заявило о ситуации на границе с Беларусью перед выборами президента, которые пройдут 26 января 2025 года. Об этом рассказал в интервью «Воен-ТВ» начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
В частности, Ревенко сказал, что перед выборами у границ Беларуси действительно есть вызовы и угрозы. Но они не имеют экстренного характера со стороны западных стран, граничащих с республикой.
— Активность происходит, наращивание сил и средств идет планомерно, из года в год, — отметил помощник министра обороны. — Они даже не думают как-то оправдаться за свои действия. Они просто планомерно создают угрозу около границ Беларуси.
Кроме того, по словам Ревенко, серьезную опасность представляют действия «не столько военных ведомств наших приграничных государств, а скорее всего действия определенных политических кругов, правительств, которые формируют подразделения из наших “беглых”, обучают их, вооружают».
— Здесь угроза есть, однозначно, — сказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси. — Возможно их неадекватное поведение, возможно им просто дадут приказ что-то сделать, какую-то провокацию.
Ревенко подчеркнул, что в Беларуси готовы к подобным ситуациям и анализируют все происходящее.
Также руководитель направления международного сотрудничества Минобороны сказал, что перед выборами провели профилактическую работу с военными атташе аккредитованных в Беларуси иностранных государств. Кроме рассказа о выборах было отмечено, как в Беларуси будут «расценивать те или иные неконструктивные действия со стороны иностранных государств».
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