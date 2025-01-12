В субботу в немецком городе Риза проходит партийный съезд АдГ, на котором сопредседатель партии Алиса Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры.
«В субботу делегаты федерального партийного съезда АдГ значительным большинством голосов проголосовали против осуждения России за… войну на Украине. Предложение включить такое осуждение в предвыборную программу АдГ не нашло поддержки у делегатов в Ризе: 69% проголосовали против данного предложения», — говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, согласно проекту программы, АдГ считает, что конфликт на Украине нарушил мир в Европе. Кроме того, отмечается, что АдГ видит в будущем Украину нейтральным государством вне Евросоюза и НАТО.
С начала специальной военной операции АдГ последовательно выступает за прекращение поставок оружия Украине и поиску дипломатического решения конфликта. Оппоненты АдГ обвиняют партию в тесных связях с Россией.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.