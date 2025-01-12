Эрдоган допустил возможность выдвижения кандидатом в президенты

Эрдоган выступил в субботу на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа, на юго-востоке страны.
Во время выступления у Эрдогана состоялся диалог с известным турецким певцом, «императором» турецкой поп-музыки Ибрагимом Татлысесом. Певец задал действующему главе турецкого государства вопрос о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.
«Если ли ты за, то и я за», — сказал Эрдоган певцу.
«Мы получили от него обещание», — сказал, в свою очередь Татлысес, обращаясь к публике, видеофрагмент их диалога представил в своем Telegram-канале гостелеканал TRT haber.
Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года, заявил ранее старший советник турецкого лидера, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идёт о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.