Святые 90-е. Вселенная имени Трампа, Европа в раздрае, Израиль ждёт замес

На этом фоне усилия МИД Армении по «инициированию вступления в ЕС» выглядят особенно комичными. Раньше шутили, что Украина вступит в Евросоюз, когда все остальные из него выйдут. Но тут с криком «Подержите наше пиво!» на арену цирка вырывается Армения. Не имеющая общей границы с Евросоюзом, не имеющая выхода к морю, зажатая между враждебным Азербайджаном и не менее враждебной Турцией. Стремиться к вступлению в ЕС вообще странно, а особенно сейчас, когда он разваливается и сталкивается с угрозой прямого военного конфликта с США, — странно вдвойне. Я бы даже сказал, «в высшей степени неадекватно». Но где адекватность, а где Пашинян и его окружение? Как видим, там действуют в логике «Потеряли Арарат, потеряем и Ереван».