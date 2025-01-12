Авианосец США вынужденно передислоцировался в Красном море из-за атак хуситов

В течение суток, по словам Сарии, йеменские подразделения, представляющие ракетные войска и беспилотные системы, провели совместную атаку в северной части Красного моря. Они нацелились на авианосец USS Harry Truman, а также несколько других военных кораблей, используя крылатые ракеты и дроны. Доклад процитировал телеканал Al Masirah, который контролируется хуситами.