Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками вооружений

Президент России Владимир Путин заявил о значительном усилении надзора прокуратуры в области обороны, включая контроль за плановыми поставками вооружений в вооруженные силы. Он подчеркнул важность продолжения этой работы в системном порядке и в тесном сотрудничестве с другими государственными органами.