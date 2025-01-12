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Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками вооружений

Президент сообщил о значительном усилении надзора прокуратуры в области обороны.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил о значительном усилении надзора прокуратуры в области обороны, включая контроль за плановыми поставками вооружений в вооруженные силы. Он подчеркнул важность продолжения этой работы в системном порядке и в тесном сотрудничестве с другими государственными органами.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в своем видеообращении по случаю Дня работника прокуратуды, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что за последнее время прокуроры проделали значительный объем работы по укреплению надзора в оборонно-промышленном комплексе.

Глава государства призвал к дальнейшему развитию этой деятельности, подчеркивая необходимость координации усилий с другими ведомствами для повышения эффективности контроля.

Ранее Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что российская прокуратура, основанная более трех веков назад, прошла через множество исторических изменений, но всегда оставалась важным элементом государственной системы.