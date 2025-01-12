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Путин: надо продолжать интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру и ее территориальные органы помочь в решении проблем жителей Донбасса, Новороссии, Курской области и других регионов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. По его мнению, нужно продолжать интеграцию новых регионов и помочь их возрождению.

Источник: РИА "Новости"

«Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России и, конечно, всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению», — сказал Путин в поздравлении с Днем работника прокуратуры.

Президент также обратил внимание прокуратуры на вопросы социальных гарантий участников специальной военной операции (СВО) и их родственников. Он отметил, что выплаты, льготы и компенсации «должны идти в строгом соответствии с законом». Путин также попросил прокуратуру продолжить усиленный надзор за поставками вооружения и техники в российские войска.

Путин Владимир