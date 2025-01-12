Путин: надо продолжать интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Президент также обратил внимание прокуратуры на вопросы социальных гарантий участников специальной военной операции (СВО) и их родственников. Он отметил, что выплаты, льготы и компенсации «должны идти в строгом соответствии с законом». Путин также попросил прокуратуру продолжить усиленный надзор за поставками вооружения и техники в российские войска.