«Так называемый “фортификационный пояс” Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится под угрозой, из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в статье.
Указывается, что после освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) ВС России могут подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.
Кроме того, как отметили в издании, российская армия может нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить украинские войска в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.
Ранее в пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные почти завершили зачистку Дзержинска. По его словам, в населенном пункте остались лишь мелкие очаги сопротивления в районе шахты «Торецкая».
Освобождение Дзержинска и расположенного к северу от него города Часов Яр откроют российской армии путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.