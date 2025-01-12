На Западе сообщили об угрозе трем городам Украины

Кроме того, как отметили в издании, российская армия может нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить украинские войска в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.