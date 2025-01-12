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На Западе сообщили об угрозе трем городам Украины

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наступление российской армии создает угрозу для крупного укрепрайона ВСУ, включающего в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, пишет британская газета Daily Express.

Источник: © РИА Новости

«Так называемый “фортификационный пояс” Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится под угрозой, из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в статье.

Указывается, что после освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) ВС России могут подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.

Кроме того, как отметили в издании, российская армия может нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить украинские войска в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.

Ранее в пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные почти завершили зачистку Дзержинска. По его словам, в населенном пункте остались лишь мелкие очаги сопротивления в районе шахты «Торецкая».

Освобождение Дзержинска и расположенного к северу от него города Часов Яр откроют российской армии путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.