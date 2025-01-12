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В Германии заявили об угрозе распада НАТО из-за Трампа

НАТО грозит распад в случае нападения США на Гренландию. О последствиях такого шага предупредил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel.

Источник: РИА "Новости"

«США являются важнейшей державой альянса и нанесут удар по его духу, если сделают это с полной серьезностью», — отметил он. По словам эксперта, в таком случае НАТО пришел бы конец.

Он добавил, что если власти США решатся напасть на Гренландию, другие члены альянса будут принимать решение о помощи пострадавшей стране по своему усмотрению.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах купить Гренландию у Дании. По его словам, контроль над островом нужен для национальной безопасности и свободы во всем мире. Он также допустил захват Гренландии и Панамского канала силой.

НАТО