Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman

Йеменские хуситы заявили, что вновь провели военную операцию против авианосца ВС Соединённых Штатов USS Harry Truman.
Кроме того, удар был направлен по ряду кораблей, сопровождающих авианосец.
«Наши силы за последние 24 часа атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря», — говорится в заявлении движения «Ансар Алла».
Хуситы сообщили, что в результате атаки авианосец сменил место дислокации.
«Операция прошла успешно, авианосец был вынужден покинуть зону операции и передислоцироваться на самый север Красного моря», — сказал представитель ВС хуситов Яхья Сариа, а также отметил, что это уже пятый удар по авианосцу за время его нахождения в Красном море.
Ранее сообщалось, что ВВС Соединённых Штатов и Британии нанесли удары по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах».