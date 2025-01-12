Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником — Днём работника прокуратуры, который отмечается 12 января. Глава государства отметил важную роль ведомства в защите прав и свобод граждан, поддержании основ конституционного строя и развитии страны как правового и демократического государства.