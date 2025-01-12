Захарова назвала привлечение заключенных к тушению пожаров в Калифорнии лицемерием

Захарова подчеркнула, что в 2022 в США вступил в силу закон о предотвращении принудительного труда уйгуров для введения запрета на ввоз в США товаров, произведенных с использованием принудительного труда в КНР. А в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, которые якобы распространяли товары, произведенные с помощью принудительного труда уйгуров.