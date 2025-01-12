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Захарова назвала привлечение заключенных к тушению пожаров в Калифорнии лицемерием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 12 января, назвала привлечение заключенных к тушению лесных пожаров на юге Калифорнии лицемерием.

Источник: МИД России

«К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключенных: по сообщению местных властей, они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнем группировки», — проинформировала она в своем Telegram-канале.

При этом официальный представитель МИД напомнила, как США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда.

Захарова подчеркнула, что в 2022 в США вступил в силу закон о предотвращении принудительного труда уйгуров для введения запрета на ввоз в США товаров, произведенных с использованием принудительного труда в КНР. А в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, которые якобы распространяли товары, произведенные с помощью принудительного труда уйгуров.

«В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключенных при тушении пожаров? Как же надоело это мракобесное лицемерие!» — заключила она.

О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе сообщалось 8 января. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от бедствия составит порядка $52−57 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений.

По подозрению в поджоге, который мог стать причиной начала крупнейшего пожара в Лос-Анджелесе, 9 января был задержан один человек. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Захарова Мария
пожары