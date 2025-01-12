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Джорджеску: базу НАТО в Румынии могут использовать для начала войны против РФ

БУХАРЕСТ, 12 января. /ТАСС/. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску считает, что военная база «Михаил Когэлничану» в Констанце (юго-восток страны), которая станет самой большой военной базой НАТО в Европе, будет использована как плацдарм для начала войны против России. «Мы не можем допустить этого», — сказал он. Это заявление он сделал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видеозапись беседы размещена Джорджеску в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и на сайте румынского телеканала Digi 24.

Источник: AP 2024

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента? — сказал он. — Никто не имеет права играть с миром и демократией!».

«То, что происходит сейчас в Румынии, и то, что нет никакой реакции за рубежом, особенно в США, показывает, что они не понимают, что здесь происходит, потому что если они используют Румынию как ворота для вступления в войну… Что дальше? Нам не нужна война».

«Таким образом, эта база НАТО будет использована для начала крупного наступления в России», — сказал, в свою очередь, Райан. «Именно это слово: “наступление”. Мы не можем согласиться с этим. Потому что это не наше дело. Это не наша война», — ответил Джорджеску. «Румынию толкают к вступлению в войну».

Джорджеску не впервые выдвигает гипотезу войны против России, которая будет начата из Румынии, отмечает Digi 24.

О президентских выборах в Румынии

Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года, набрав 22,94% голосов. Второе место с результатом 19,18% заняла лидер правоцентристского Союза за спасение Румынии Елена Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря.

Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести голосование заново, включая предвыборную кампанию. Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, в которых утверждалось, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию, имели место хакерские атаки на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, и что Россия якобы осуществляла в отношении республики некие «гибридные действия».

Как Джорджеску, так и Ласкони подвергли резкой критике решение Конституционного суда и требуют возобновить избирательный процесс с того момента, когда он был прерван, то есть провести второй тур голосования. Апелляционный суд Бухареста отклонил иск Джорджеску, который пытается обжаловать это решение.

Тем временем, лидеры правящей в Румынии коалиции в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров Румынии приняли решение провести повторные президентские выборы 4 мая (первый тур) и 18 мая (возможный второй тур).

НАТО