Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 18-летний сын думал об участии в боевых действиях, однако его удалось отговорить.
Сын Кулебы находится в Австрии.
«Я едва уговорил своего 18-летнего сына, который проживает в Австрии, не идти», — сказал Кулеба в ходе интервью.
Ранее сообщалось, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена оказывает давление на Киев целью снижения возраста мобилизации на Украине до 18 лет.
Военный аналитик из Британии Александр Меркурис подчеркнул, что украинская сторона готовит жителей страны к снижению призывного возраста до 18 лет. Он выразил мнение, что указ о призыве «18-летних мальчиков» будет утверждён до инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
В ноябре Кулеба признал, что Украина потерпит поражение в конфликте с РФ. Он отметил, что у Киева нет достаточно ресурсов и инструментов, чтобы изменить ход конфликта.