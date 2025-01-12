Эрдоган не исключил нового выдвижения на президентский пост

Несмотря на то, что весной 2023 года Эрдоган заявлял о намерении передать власть новому поколению после завершения своего срока в 2028 году, его недавние слова могут свидетельствовать о пересмотре этих планов. Однако для повторного выдвижения ему потребуется либо внести изменения в конституцию, либо объявить досрочные выборы.