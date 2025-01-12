Эрдоган не исключил нового выдвижения на президентский пост

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на возможность своего участия в следующих президентских выборах во время встречи с известным турецким певцом Ибрагимом Татлысесом в Шанлыурфе.
После совместного исполнения песни Татлысес задал вопрос о готовности Эрдогана снова баллотироваться на пост президента, на что тот ответил: «С вами я готов». Эта реплика вызвала обсуждения в местных СМИ, которые восприняли её как намёк на возможное участие Эрдогана в предстоящих выборах.
Несмотря на то, что весной 2023 года Эрдоган заявлял о намерении передать власть новому поколению после завершения своего срока в 2028 году, его недавние слова могут свидетельствовать о пересмотре этих планов. Однако для повторного выдвижения ему потребуется либо внести изменения в конституцию, либо объявить досрочные выборы.
Ранее Эрдоган считает, что украинский конфликт можно будет урегулировать в наступающем году. В своём новогоднем обращении к нации он подчеркнул, что обеспечение справедливого мира является важным для Анкары.