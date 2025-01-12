Эрдоган намекнул на возможность участия в новых выборах президента Турции

После исполнения песни вместе с главой государства певец задал вопрос, готов ли Эрдоган снова участвовать в выборах. На это президент ответил: «С вами я готов», что многие местные СМИ восприняли как намёк к такому шагу.
По законодательству Турции, для переизбрания Эрдогана понадобится либо внесение изменений в конституцию, либо объявление досрочных выборов. При этом правящая Партия справедливости и развития исключает возможность досрочных выборов, но работает над проектом новой конституции, который планируется вынести на референдум.
Напомним, 8 января стало известно о планах Эрдогана провести в Сирии военную операцию против курдов, если члены РПК не сложат оружие, а также если последуют новые требования со стороны Запада. При этом не уточняется, о каких именно обязательствах идёт речь.