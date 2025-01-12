Спецпрокурор, занимавшийся делом Трампа, официально сложил полномочия

«Спецпрокурор завершил свою работу и представил свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января 2025 года и покинул департамент 10 января», — говорится в судебном ходатайстве минюста.
Вместе с тем минюст подал срочное ходатайство, в котором просит федеральный апелляционный суд отменить постановление суда низшей инстанции, который заблокировал публикацию отчета о расследовании против Трампа. Минюст настаивает на том, что весь доклад должен быть опубликован, или, в крайнем случае, только первая его часть, которая касается дела о вмешательстве в выборы.
Вторая часть, касающаяся нарушений условия хранения конфиденциальных документов Трампом, может быть не опубликована, так как расследование против соучастников Трампа еще идет, следует из ходатайства.
Ранее Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, ведением которого он ранее занимался. Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации Трампа.
Республиканец стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.