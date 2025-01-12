Спецпрокурор, занимавшийся делом Трампа, официально сложил полномочия

Вместе с тем минюст подал срочное ходатайство, в котором просит федеральный апелляционный суд отменить постановление суда низшей инстанции, который заблокировал публикацию отчета о расследовании против Трампа. Минюст настаивает на том, что весь доклад должен быть опубликован, или, в крайнем случае, только первая его часть, которая касается дела о вмешательстве в выборы.