Захарова обвинила США в «мракобесном» лицемерии

По словам дипломата, сотни заключённых помогают тушить лесные пожары на юге Калифорнии, и, по данным местных властей, они составляют около трети от всех задействованных в операции по борьбе с огнём. Она добавила, что американские официальные лица часто критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).