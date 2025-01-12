Британцы сочли Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

Основой для такого мнения послужила критика Маска в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы партии Reform UK Найджела Фаража. В частности, в одном из постов в соцсети X бизнесмен спросил своих подписчиков, должна ли Америка «освободить» Великобританию от «тиранического правительства».
В ходе опроса 53 процента британцев высказали мнение, что Маск оказывает негативное влияние на политику страны. В то время как только 12 процентов оценили его влияние как положительное. Кроме того, 47 процентов опрошенных заявили, что высказывания американского бизнесмена относительно ситуации с преступными бандами в Британии «бесполезны».
3 января Маск назвал Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами. Кроме того, он призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить всеобщие выборы.