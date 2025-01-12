Британцы сочли Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

В ходе опроса 53 процента британцев высказали мнение, что Маск оказывает негативное влияние на политику страны. В то время как только 12 процентов оценили его влияние как положительное. Кроме того, 47 процентов опрошенных заявили, что высказывания американского бизнесмена относительно ситуации с преступными бандами в Британии «бесполезны».