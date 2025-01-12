Observer: Маск негативно влияет на политику Британии

Американский бизнесмен Илон Маск оказывает негативное влияние на политику Британии, следует из опроса, проведённого компанией Opinium.
Исследование сделано для издания Observer.
Свыше 50 процентов респондентов выразили мнение, что Маск негативно влияет на британскую политику.
«Более половины избирателей думают, что Илон Маск оказывает негативный эффект на британскую политику после его критики Кира Стармера и Найджела Фаража», — говорится в публикации.
47 процентов британских избирателей считают, что заявления Маска о ситуации с бандами в Британии «неполезны». При этом 26 респондентов придерживаются противоположного мнения.
71 процент сторонников Reform UK, несмотря на мнение Маска, заявил, что Фараж должен остаться лидером партии.
Опрос проводился среди 2050 жителей Британии.
Напомним, Маск призывает голосовать за правопопулистскую партию Reform UK. По его словам, она является «единственной надеждой». При этом он утверждает, что партии следует сменить лидера.
Кроме того, Маск на фоне сообщений об изнасиловании девочек бандой заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер является «злом» и соучастником изнасилований.
По данным The Financial Times, в настоящее время Маск и его единомышленники изучают способы дестабилизировать британское правительство лейбористов. В частности, он обсудил возможность «убрать» Стармера.