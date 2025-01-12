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Спецпрокурор Смит, который расследовал дело против Трампа, сложил полномочия

Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении Дональда Трампа, официально завершил свою работу. Согласно судебным документам, опубликованным Министерством юстиции США, он подал окончательный конфиденциальный отчёт 7 января 2025 года, а 10 января покинул свой пост.

Источник: Life.ru

Минюст, в свою очередь, обратился в федеральный апелляционный суд с просьбой отменить постановление нижестоящего суда, который запретил публиковать отчёт о расследовании. В ведомстве настаивают на полной публикации документа или, в крайнем случае, его первой части, касающейся дела о вмешательстве в выборы. Вторая часть, затрагивающая вопросы о нарушении условий хранения конфиденциальных документов, пока останется засекреченной, так как расследование в отношении предполагаемых соучастников Трампа продолжается.

Напомним, 25 ноября Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа после ходатайства спецпрокурора Джека Смита. Директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун назвал это решение «главной победой для верховенства права».