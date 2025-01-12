Журналист Бойко: С осени в ВСУ резко возросло число случаев дезертирства

Также в сентябре наблюдался рекордный рост числа подозрений — в августе их было всего 193, а к началу осени этот показатель увеличился до 2061. Тем не менее после октября количество подозрений стало снижаться, составив в декабре 361. Журналист подчеркнул, что подозрений выносят значительно меньше, чем открывают дел, что свидетельствует о том, что самовольно покинувших части и дезертиров почти не разыскивают.