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Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры Хабаровского края с профессиональным праздником

12 января в России отмечается важный профессиональный праздник — День работника прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Он учрежден в нашей стране в 1995 году. Дата выбрана неслучайно, 12 января 1722 года указом императора Петра I введена должность генерал-прокурора «для контроля над соблюдением законов и защиты интересов государства в суде». Таким образом, надзорное ведомство в нашей стране существует уже более трехсот лет.

Свои поздравления действующим сотрудникам и ветеранам надзорной службы выразил президент Владимир Путин. В своем обращении он отметил:

«Прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого — обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека».

Глава государства выразил надежду на то, что прокуратура и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и закону.

Прокуратура