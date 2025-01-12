Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры Хабаровского края с профессиональным праздником

Он учрежден в нашей стране в 1995 году. Дата выбрана неслучайно, 12 января 1722 года указом императора Петра I введена должность генерал-прокурора «для контроля над соблюдением законов и защиты интересов государства в суде». Таким образом, надзорное ведомство в нашей стране существует уже более трехсот лет.
Свои поздравления действующим сотрудникам и ветеранам надзорной службы выразил президент Владимир Путин. В своем обращении он отметил:
«Прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого — обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека».
Глава государства выразил надежду на то, что прокуратура и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и закону.