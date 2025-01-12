Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры Хабаровского края с профессиональным праздником

Он учрежден в нашей стране в 1995 году. Дата выбрана неслучайно, 12 января 1722 года указом императора Петра I введена должность генерал-прокурора «для контроля над соблюдением законов и защиты интересов государства в суде». Таким образом, надзорное ведомство в нашей стране существует уже более трехсот лет.