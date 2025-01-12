Экс-посол Макфол назвал позором уплату налогов в РФ американскими фирмами

Ранее администрация Белого дома объявила о введении «самых существенных» санкций против российской энергетической сферы. Ограничения коснулись нефти и сжиженного газа. При этом президент Джо Байден не стал скрывать, что в связи с новыми ограничениями вырастет цена на бензин в США.